تنظيم ورشة تضامنية مع الشعب الصحراوي بموسكو

بواسطة المسار العربي / ق.د

نظمت ورشة تضامنية مع القضية الصحراوية في مقر الحزب الشيوعي الروسي بموسكو العاصمة الروسية بإشراف منظمات سياسية مختلفة منها الحزب الشيوعي لروسيا الفيدرالية مقاطعة موسكو ،وفرع الفيدرالية الديمقراطية الدولية لنساء الأحزاب الروسية، و ممثلين عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي و منظمة أمل روسيا. بالإضافة الى شخصيات تمثل المجتمع المدني وبعض وسائل الإعلام المختلفة.

وفي بداية الورشة تم تقديم مداخلات من قبل كل من . الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية السيد فاطمة المهدي و ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بروسيا السيد اعلي سالم محمد فاضل حول آخر تطورات القضية الصحراوية على المستوى السياسي والاقتصادي وكذا مجال حقوق الإنسان خاصة في الأرض المحتلة من الصحراء الغربية، كما تم عرض أشرطة تتناول مختلف جوانب القضية الصحراوية.

وبعد ذلك كانت الفرصة مواتية للمناقشة بالإضافة الى الكلمات التضامنية مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة التي عبرت عنها مختلف الجهات المشاركة.