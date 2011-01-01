12 دولة افريقية تشارك في الصالون الدولي الـ 4 للإبداع

بواسطة المسار العربي / ق.د

يشارك مبدعون قادمون من 12 دولة افريقية من بينها مالي التي ستنزل ضيف شرف في الصالون الدولي الرابع للإبداع المزمع تنظيمه من 17 الى غاية 21 أفريل بالجزائر العاصمة حسب ما أعلنه المنظمون.

و أشار المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة للصحافة إلى أن الصالون الذي اقتصر في طبعاته السابقة على المبدعين الجزائريين سيستقبل مبدعين و جوقات موسيقية من تونس و مصر و المغرب و بنين و السينغال في اطار برنامج يمتد على مدة خمسة أيام بقصر المعارض " مفدي زكريا".

و أردف سامي بن شيخ الحسين انه تمت برمجة لقاءات موضوعية حول الفن و الأدب واللغات.

و سينشط الكاتب الفرنسي-الجزائري أنور بن مالك إلى جانب الكاتب و الراوي المالي عثمان ديارا لقاء حول " اللغات القديمة في الأدب" في حين من المزمع ان ينشط الفنان التشكيلي هلال زبير و هو أيضا محافظ بالصالون الى جانب الكاتب و ناقد الفنون الايفواري يكوبا كوناتي ندوة حول سوق الفن في افريقيا.

و ستصنع حقوق المؤلف هذا الحدث الذي يرتقب تنظيم لقاء حول النسخة الخاصة ( ضريبة جزافية تدفع الى الفنانين لأجل تعويض الخسائر الناجمة عن الاستخدام الشخصي لأعمالهم) ستنشطه نائبة رئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية سيلفي فوربان الى جانب خبراء من الكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين و الملحنين و هي منظمة غير حكومية تضم الجزائر كعضو.

و يشمل البرنامج الفني للصالون من جانب أخر حفلات موسيقية لمجموعات جزائرية ستتقاسم منصة قصر الثقافة مع جوقات موسيقية ستأتي من افريقيا ما وراء الصحراء.

و على صعيد أخر أعلن بن شيخ أن جائزة "ميريام ماكيبا" للإبداع الفني سيتم تسليمها لأول مرة بالجزائر العاصمة في 14 سبتمبر المقبل الى أفضل المبدعين الأفارقة في كل الفروع الفنية.

و تنظم الجائزة " ميريام ماكيبا " نسبة الى المغنية الجنوب الافريقية لموسيقى الجاز و التي تبلغ قيمتها " 100.000 دولار أمريكي" من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة (أوندا) تكريما لهذه الفنانة المناهضة لنظام الابرتايد و التي شاركت سنة 1969 بالجزائر العاصمة في المهرجان الافريقي الأول.