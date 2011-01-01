الجزائر ممثلة ب (19) مصارعا ومصارعة في موعد تونس

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

ستكون الجزائر ممثلة بتسعة عشرة (19) مصارعا ( 10 ذكور و 9 اناث)، في فعاليات بطولة إفريقيا للجيدو للأكابر المقررة من 12 إلى 15 افريل الجاري بتونس، حسب ما عمل من المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للجيدو سليم بوطبشة. عند الاناث، وقع اختيار المديرية الفنية للاتحادية على عشرة (10) مصارعين لتمثيل الجزائر في هذا الموعد القاري، ويتعلق الامر بكل من: سليم رباحي (اقل 60 كلغ)، هود زورداني (أقل من 66 كلغ)، نورين فتحي (اقل من 73 كلغ) ، اسماعيل محمد علي عكاشة (اقل من 81 كلغ)، عبد الرحمان بن عمادي (اقل من 90 كلغ)، الياس بو يعقوب (اقل من 100 كلغ)، بلال بلحيمر (اقل من 100 كلغ)، محمد أمين الطيب (اكثر من 100 كلغ)، نجيب تمار (اكثر من 100 كلغ) محمد سفيان بلريقة في فئة الوزن المفتوح . وسيكون الجيدو النسوي الجزائري ممثلا من قبل : هاجر ميكيرام (اقل من 48 كلغ) و مريم موسى (اقل من 52 كلغ) و يمينة حالطة (اقل من 57 كلغ) ، امينة بلقاضي (اقل من 63 كلغ) و إيمان اقوار (اقل من 63 كلغ)، سعاد بلكحل (اقل من 70 كلغ) كوثر وعلال (اقل من 78 كلغ) صونيا عسلة (اكثر من 78 كلغ) . وتنشط فعاليات البطولة الافريقية من قبل، 176 مصارعا (107 ذكور و 69 اناث) يمثلون 25 دولة. وستقام منافسة الفردي في الفترة الممتدة من 12 الى 14 افريل ، فيما تجرى المنافسة حسب الفرق يوم 15 من نفس الشهر. وتتواجد التشكيلة الوطنية بتونس منذ أول أمس ، وستعود إلى ارض الوطن يوم 16 افريل . وتجدر الإشارة انّ الجزائر قد أنهت مشاركتها في الطبعة الماضية من بطولة إفريقيا التي جرت بالعاصمة الملغاشية انتاناناريفو، بالتتويج باللقب الافريقي بحصاد وافر ضمّ 20 ميدالية (9 ذهبيات و 5 فضيات و 6 برونزيات).