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تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم

سيدات " الخضر" يفوزن على السينغال بثنائية نظيفة ويتأهلن إلى الدور الثاني
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تأهل أول أمس المنتخب الجزائري لكرة القدم (سيدات) إلى الدور التصفوي الثاني لكأس إفريقيا للأمم-2018 بعد فوزه على السينغال (2-0) ، برسم إياب الدور التصفوي الأول, بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر. وسجل هدفي اللقاء كل من فاطمة سكوان في الدقيقة (23) عن طريق ضربة جزاء و بن عيشوش رحمة (90+3) لفائدة الجزائر. وخلال مواجهة الذهاب, انهزمت "الخضريات" بنتيجة (1-2) بمدينة بيكين السينغالية, لتتأهل بفضل الهدف المسجل خارج الديار. ويجرى الدور الثاني المؤهل إلى النهائيات القارية شهر جوان المقبل، حيث تلعب الجزائر ضد إثيوبيا التي سحقت ليبيا ذهابا و إيابا (8-0 و 7-1) .وتقام المنافسة الإفريقية من 17 نوفمبر إلى الفاتح ديسمبر المقبل بغانا، حيث تتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى مونديال السيدات المقرر بفرنسا سنة 2019. وجدير بالذكر أن نيجيريا هي حاملة اللقب الإفريقي.

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