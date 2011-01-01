تعزية الشريف رحماني لعائلات الضحايا

بواسطة المسار العربي /

تلقى رئيس مؤسسة صحاري العالم السيد "الشريف رحماني"ببالغ الأسى و "حزن عميق" نبأ حادث تحطم طائرة إليوشن تابعة للقوات الجوية ببوفاريك و استشهاد رجال من الجيش الوطني الشعبي .

"في هذه المحنة الأليمة، يتقدم السيد "الشريف رحماني"بخالص تعازيه لعائلات الشهداء ضحايا هذه المأساة"."كما يتقاسم تعازيه وعبارات التضامن مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ومجمل مستخدميه".

راجين من المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جنانه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان

وان لله وإنا إليه راجعون