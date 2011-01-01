تعزية طاقم يومية المسار العربي لعائلة جغرود

بواسطة المسار العربي /

ببالغ الأسى والحزن والقلوب المؤمنة، تلقى طاقم يومية"المسار العربي" نبأ وفاة الشهيد "جغرود أمين" ابن الزميل السيد "جغرود السعيد" "عمي مولود" في حادثة تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك.

و بهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد عزيري عبد الرؤوف أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة عمال يومية المسار العربي بأحر التعازي وأصدق المواساة للسيد "جغرود السعيد" "عمي مولود"وأسرته وأسرة الفقيد،سائلين الله تعالى، أن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه وأسرته الصبر والسلوان.

يتقدم إليكم كافة الطاقم العامل بيومية المسار العربي بالتعازي الحارة التي تنبع من القلب، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، ونسأل الله تعالى أن يتغمّد شهيد الوطن بفسيح جنّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وإنا لله و إنا إليه راجعون.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها،

نتمنى أن يلهم الله زميلنا "عمي مولود" الصبر والسلوان له ولأهله وكافة أفراد عائلة الفقيد، وأن ينزل لهم السكينة وحسن العزاء.

عظم الله أجركم، وأحسن عزائكم، وغفر لميّتكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

أحسن الله عزاءكم في مصابكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمّى، فلتصبر ولتحتسب.