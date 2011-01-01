تعزية إلى الشعب الصحراوي الشقيق

بواسطة المسار العربي /

يتقدم طاقم يومية المسار العربي و على رأسهم المدير العام مسؤول النشر ، بأحر التعازي و أصدق عبارات المواساة إلى عائلات الشهداء الصحوراويين ،الذين اختلطت دماءهم بدماءإخوتهم الجزائريين في تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك ،كما نتقدم لكل أفراد الشعب الصحراوي الشقيق بأحر و أصدق عبارات التعازي ، سائلين المولى عز و جل أن يرحم شهدائهم و يخفف عنهم

صبركم الله ،وثبتكم وفرج كربكم وكرب المؤمنين، ورحم الله شهدائكم وجميع موتى المسلمين، أدامكم الله بخير جميعا.

إنا لله وإنا إليه راجعون