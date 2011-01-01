تعزية الشريف رحماني لعائلة جغرود

بواسطة المسار العربي /

"كل نفس ذائقة الموت"

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقّى رئيس مؤسسة صحاري العالم السيد "الشريف رحماني" خبر وفاة الشهيد "جغرود أمين" ابن السيد "جغرود السعيد"في حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك .يتقدم إليكم السيد "الشريف رحماني" بتعازيه القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائل الله تعالى أن يتغمّد شهيد الجزائر بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه. إنا لله وإنا إليه راجعون.

(إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مُصيبتي وأخلف لي خيراً منها)

أتمنى أن يلهمك أخي "جغرود السعيد" وأهلك وكافة أفراد أسرتك الكريمة جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء.

عظم الله أجركم، وأحسن عزائكم، وغفر لميّتكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.