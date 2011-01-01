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قبل مواجهة اليوم أمام جوفنتوس

زيدان: " لابد أن تحترم خصمك ،الفرق الكبيرة لا تستسلم"
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تحدَّث زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة اليوم ضد جوفنتوس، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال زيزو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "الفوز (3-0) في الذهاب لن يُغيِّر شيئًا فهناك مباراة أخرى، وسنحاول مجددًا الفوز، وتقديم أداء رائع. لابد أن تحترم خصمك. الفرق الكبيرة لا تستسلم".وأضاف: "نهائي محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة؟ لا نفكر في ذلك الآن. ما يهمنا الآن هو العبور لنصف النهائي". وتابع: "هل ريال مدريد يكون أكثر تحمسًا في دوري الأبطال عن الليغا؟.. في الحقيقة ليس لديَّ تفسير لذلك". وحول إمكانية فوز الريال بدوري الأبطال بدون كريستيانو، واصل: "لا نفكر في اللعب بدونه. هو لدينا ونحن سعداء به. هناك الكثير من الناس يتذكرون دي ستيفانو، وهذا صحيح، لكن أيضًا الكثير من الناس سيتذكرون كريستيانو.. عليك أن تستمتع به".

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