الكاف تفتح تحقيقا حول مباراة اتحاد بلاتو يونايتد مع اتحاد العاصمة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

فتحت “الكاف” تحقيقا حول مباراة اتحاد العاصمة والمضيف بلاتو يونايتد النيجيري، بناءً على اتّهامات بِمحاولة ترتيب نتيجة اللقاء، الذي يندرج ضمن إطار ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة كأس الكونفيدرالية. وأُقيمت فعاليات هذه المباراة بِمدينة لاغوس النيجيرية، السبت الماضي، تحت إدارة طاقم من جنوب إفريقيا يقوده حكم الساحة فيكتور غوميز وانتهت بِخسارة اتحاد العاصمة بِنتيجة (1-2). ورفض الحكم فيكتور غوميز مبلغا ماليا قيمته 30 ألف دولار (344 مليون سنتيم)، منحه له مجهولون قبل انطلاق المباراة من أجل ترتيب نتيجة اللقاء. وقالت صحيفة “تايمز لايف” الزامبية، إنها تتكتّم عن ذكر من أمدّها بِهذه المعلومة التهمة. وتُجرى مباراة العودة بِالجزائر مساء الـ 17 من أفريل الحالي، تحت إدارة طاقم من السنيغال يقوده حكم الساحة ماغات ندياي.