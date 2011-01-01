جابو يصاب ومشاركته أمام القادسية غير مؤكدة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تضاءلت مشاركة اللاعب الجزائري عبد المؤمن جابو المحترف في النصر في مباراة القادسية المقرر لها غدا الخميس في الأسبوع الأخير من الدوري السعودي للمحترفين بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم. وعلمت جريدة "الرياض" أن الإدارة النصراوية يحق لها تفعيل بند شراء بطاقته الدولية في موعد أقصاه 30 من شهر أفريل الحالي مع دفع مبلغ 600 ألف يورو لإدارة وفاق سطيف، ورجحت مصادر عدم رغبة الإدارة شراء عقده لعدم قناعتها بمستواه الفني بشكل كبير وسيتم منح القرار النهائي للمدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو سواء بالتوصية بشراء بطاقته الدولية أو صرف النظر عنه. وانتقل جابو إلى النصر خلال الميركاتو الشتوى على شكل إعارة قادما إليه من وفاق سطيف. ويرتبط جابو بعقد مع وفاق سطيف تنقضي مدّته في جويلية 2019. وشارك جابو في 7 لقاءات مع النصر خاض منها 4 مقابلات أساسيا، وسجّل هدفا.