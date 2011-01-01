شاوشي يعاقب ب5 مباريات ويغرم ب 50 ألف دينار

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم إيقاف الدولي فوزي شاوشي حارس مرمى فريق مولودية الجزائر خمس مباريات كما أدانته بدفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار. وجاء ذلك إثر طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه شبيبة القبائل 1 / 3 يوم الثلاثاء الماضي، في مواجهة مؤجلة عن الجولة الثالثة والعشرين من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس . وكان شاوشي قد دخل في مشادة كلامية مع أحد الأفراد المكلفين بتأمين المباراة، والذي كان يجلس خلف شباكه، في الدقيقة 60 من المباراة، وهو الأمر الذي دفع حكم المباراة إلى طرد الحارس بالبطاقة الحمراء. وطبقا للعقوبة، يغيب شاوشي عن مباراة المولودية أمام شبيبة القبائل يوم الجمعة المقبل في الدور قبل النهائي من كأس الجمهورية ، وكذلك مواجهة نصر حسين داي في الجولة السادسة والعشرين من البطولة . وغاب الحارس بالفعل عن المباراة التي فاز فيها مولودية الجزائر على مضيفه أتلتيك بارادو 5 / 1 السبت الماضي في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة .