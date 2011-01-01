الرئيس إبراهيم غالي يستقبل ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر

بواسطة المسار العربي / ق.د

استقبل إبراهيم غالي رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو ، السيد حمدي بخاري ممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر، وذلك برئاسة الجمهورية . اللقاء الذي جرى بحضور رئيس الهلال الأحمر الصحراوي بوحبيني يحيى تناول الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئين الصحراويين والمجهودات التي تقوم بها المفوضية لتحسيس الجهات المانحة وحثها على بذل المزيد من الجهود للتكفل بالاحتياجات المتزايدة لهؤلاء اللاجئين الذين يعانون من نقص المساعدات الإنسانية. كما كان اللقاء مناسبة للسيد حمدي بخاري للتعبير عن تقديره للتعاون البناء للمؤسسات الصحراوية الشريكة. من جهة عبر الرئيس إبراهيم غالي عن الاستعداد الدائم للسلطات الصحراوية لدعم وتسهيل المهمة الإنسانية النبيلة التي تقوم بها المفوضية في مخيمات اللاجئين الصحراويين، ملحا على ضرورة تكثيف الجهود للتخفيف من معاناتهم.