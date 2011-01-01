"إيه كوايت بليس" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

بواسطة المسار العربي / ق.ث

تصدر فيلم الرعب الجديد (إيه كوايت بليس) صدراة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 50.3 مليون دولار

بطلا فيلم (إيه كوايت بليس) إيميلي بلنت وزوجها جون كراسينسكي في نيويورك يوم 22 مارس آذار 2018. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز.

والفيلم بطولة إيميلي بلنت وجون كراسينسكي ومن إخراج جون كراسينسكي أيضا.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة (ريدي بلاير وان) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 25 مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم تاي شريدان وأوليفيا كوك وبن مندلسون. والفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرج.

وجاء في المركز الثالث الفيلم الكوميدي الجديد (بلوكرز) محققا إيرادات بلغت 21.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليزلي مان وآيك بارينهولتز ومن إخراج كاي كانون.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي (بلاك بانثر) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.8مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم تشادويك بوزمان ومايكل بي. جوردان ولوبيتا نيونجو وهو من إخراج ريان كوجلر.

وتراجع فيلم الدراما (آي كان أونلي إماجن) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادت بلغت 8.4 مليون دولار.

الفيلم من بطولة دنيس كويد وجيه. مايكل فينلي وبرودي روز ومن إخراج أندرو إروين وجون إروين.