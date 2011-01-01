اتفاق على تنظيم نشاطات ثقافية ومنتديات مشتركة بين الجزائر وتونس

بواسطة المسار العربي / ق.ث

اتفق وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مع نظيره التونسي محمد زين العابدين على تنظيم نشاطات ثقافية ومنتديات مشتركة بهدف توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان لوزارة الثقافة.

وقال عز الدين ميهوبي الذي يقوم بزيارة إلى تونس في إطار الدورة الـ 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي انطلقت بالعاصمة تونس بمشاركة الجزائر كضيف شرف، أن "تونس تحتوي على فضاءات ثقافية مختلفة من شانها أن تعزز انتشارها المغاربي والعربي" على غرار المركز الدولي الثقافي "دار سيباستيان" الذي يعتبر "مركز إشعاع ثقافي ".

من جهته عبَّر وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين عن "أمله في تعزيز حضور الجزائر في التظاهرات الثقافية في بلده" وتنظيم المهرجانات بمشاركة جزائرية.

وألحَّ الطرفان على "دور الثقافة والفن في توطيد العلاقات بين البلدين اللذين "يجمعهما ماضٍ وتاريخ.

ويحضر فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب ما يزيد عن 80 ناشرا بالإضافة لروائيين وشعراء وكُتّاب وأكاديميين ونقاد من الجزائر.

ومن بين المشاركين في هذا المعرض -- الذي يُعقد تحت شعار "نقرأ لنعيش مرتين" -- الأكاديمية آمنة بلعلى من جامعة تيزي وزوي والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسيني الذي سيُحاضر حول الملكية الفكرية وضمان حقوق المؤلفين والمبدعين في الجزائر.

وستشارك أيضا في هذه التظاهرة عدد من الهيئات الوطنية كالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والمجلس الإسلامي الأعلى بالإضافة إلى المحافظة السامية للأمازيغية والمركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخي علم الإنسان والتاريخ.

ويتواصل معرض تونس الدولي الـ34 للكتاب إلى غاية 15 أبريل الجاري بمشاركة 775 دار نشر من 32 بلدا.