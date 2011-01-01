وزير الثقافة يهنئ المتوجين بمهرجان الفيلم الأمازيغي بأغادير

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هنأ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي المخرجين السينمائيين أرزقي مترف ونور الدين قبايلي نظير تتويجهما بالمهرجان الدولي ال11 للفيلم الأمازيغي بأغادير (المغرب) وفقا لبيان لوزارة الثقافة. وحاز أرزقي مترف الجائزة الكبرى للمهرجان عن عمله الوثائقي "يوم تحت الشمس" فيما حصل نور الدين قبايلي على جائزة أحسن فيلم قصير عن فيلمه "اللقطة 1 ..". ويتطرق عمل مترف إلى موضوع الهجرة نحو فرنسا فيما يشيد عمل قبايلي ببطولات الصحفيين الذين لاقوا حتفهم في بؤر النزاع حول العالم. كما هنأ السيد ميهوبي المخرجين عصام تعشيت وعمر بلقاسمي اللذين منحا بدورهما تنويها خاصا من لجنة تحكيم المهرجان عن عمليهما "هيومن" و"الموجة".