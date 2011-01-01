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للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

ناشئو ليبيا يطيرون إلى الجزائر
47 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تتواجد بعثة المنتخب الليبي للناشئين، الإثنين منذ امس بالجزائر، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم التي تحضنها تلمسان ، في الفترة من 9 إلى 15 افريل الجاري. وأنهى اول امس المنتخب الليبي للناشئين معسكرا تحضيريا داخليا بالعاصمة الليبية طرابلس، امتد لأكثر من 10 أيام. وأجرى المنتخب الليبي تدريبه الأخير على أرضية ملعب نادي الاتحاد، وكرمت إدارة النادي مدرب المنتخب فوزي العيساوي، وأقامت حفل غداء لفريقه. ويشرف على تدريبات منتخب ليبيا للناشئين المدرب الوطني فوزي العيساوي، بمساعدة محمد العنقار ومدرب الحراس أيوب الحاسي.

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