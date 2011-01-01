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تدشين خط المترو الرابط بين ساحة الشهداء وعين النعجة
32 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أ.م

أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تدشين خط المترو الرابط بين ساحة الشهداء وحي عين النعجة.

وقد حضر رئيس الجمهورية بالمناسبة عرض شريط فيديو تم خلاله تقديم شروحات وافية حول مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع الحيوي.

وقد جرت مراسم التدشين بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ووالي العاصمة عبد  القادر زوخ.

ويدخل هذا الخط الجديد حيز الخدمة بعد عملية التوسعة التي استفاد منها مترو الجزائر الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا بالنسبة للنقل الحضري على مستوى الجزائر العاصمة.

وتعد هذه التوسعة الثانية من نوعها بعد تلك التي مست الخط الرابط بين حي البدر والحراش سنة 2015.

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