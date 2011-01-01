وهران .. جمع 35 طن من النفايات المنزلية في انطلاق حملة أسبوعية لتنظيف 32 شاطئا

بواسطة المسار العربي / ج.ن

تم جمع 35 طن من النفايات المنزلية, فضلا عن 2.100 كيس للنفايات البلاستيكية والأعشاب الضارة و القارورات الزجاجية ومن الألومنيوم و الكرتون, في المرحلة الأولى من حملة تنظيف شواطئ وهران, حسب ما استفيد من جهاز التحالف البيئي للولاية.

وأشار نفس المصدر إلى أن هذه العملية, التي أقيمت نهاية الأسبوع وتدخل في إطار التحضير لموسم الاصطياف لسنة 2018, عرفت مشاركة عمال بلديات دوائر الولاية و الجمعيات الرياضية والاجتماعية وبإشراف من التحالف البيئي للولاية التابع للحركة الجمعوية ومديرية النشاط الإجتماعي.

وتعتبر هذه المبادرة, هي الأولى ضمن مخطط يمس تنظيف ما لا يقل عن 32 شاطئا مسموحا للسباحة بعاصمة الغرب الجزائري.

وأوضح ذات المصدر أنه تم توفير لهذه العملية 50 عاملا تابع لجهاز التحالف البيئي للولاية و 254 يشتغلون بالبلديات, إضافة إلى 325 متطوع من الجمعيات فضلا عن تسخير 37 شاحنة وثلاث جرافات وجرار.

وأعلن المنظمون أن الحملة ستتواصل كل يوم سبت إلى غاية استرجاع الوجه الجمالي لشواطى الولاية.

كما تمنوا, في ذات السياق, من كل المواطنين العمل على المحافظة على نظافة الشواطئ, والمشاركة في هذا النشاط الذي يأتي قبل حوالي شهرين عن انطلاق موسم الاصطياف. ومعلوم أن معظم شواطئ وهران تعرف إقبالا كبيرا من المصطافين والسياح خلال فصل الصيف.