وزارة التربية تنشر الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات عمال القطاع

بواسطة المسار العربي / ق.و

نشرت وزارة التربية الوطنية يوم الأحد الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات و نظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، و ذلك في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

و أوضحت الوزارة انه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، و في إطار الإعلام الجواري تضع وزارة التربية في متناول جميع الموظفين الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات و نظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 مايو 2012 ".

كما وضعت الوزارة أيضا موضع التنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

و حسب هذه الشبكة الاستدلالية يستفيد عمال القطاع من ترقيات تمس جميع الأصناف من معلمين و أساتذة الأطوار الثلاثة (ابتدائي و متوسط و ثانوي) و موظفي و مستشاري التربية و مدراء و مفتشين.