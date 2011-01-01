ليبيا تشكل قوة قتالية لردع مهربي السلاح والبشر

بواسطة المسار العربي / ق.د

قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن مدينة شحات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد، حسن بواكريم، إنه تم تكليف قوة قتالية للقيام بدوريات في الصحراء الليبية.

وأوضح بواكريم، ، أن: "مدير أمن شحات قام، برفقة القوة القتالية المشكلة من الأقسام والمراكز، بدوريات في الصحراء الواقعة في الحدود الإدارية للمديرية، جنوب منطقة الفائدية، 100 كيلومتر شرق البلاد".

وأضاف أن: "هذه الدوريات تتواجد حاليا في مناطق وادي الحولي وأم الثعبان، رجوعا مع منطقة المخيلي الصحراوية، بالإضافة للتعاون الكامل مع جهاز الهجرة غير الشرعية في مدينة شحات، وأن تلك المناطق تقع فيها بعض الممرات التي تستخدمها عصابات تهريب السيارات والأسلحة والبشر والمخدرات والسموم والمواشي".

وقال بواكريم إنه: "بعد تعليمات صارمة من مدير الأمن، أخذت هذه الدوريات مهمتها الأمنية بكامل حدود المديرية، والمواقع الحيوية والبوابات والتمركزات، لردع كافة الخروقات الأمنية، وخاصة منع التهريب وضبط المطلوبين".