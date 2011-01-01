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شبيبة سكيكدة تخسر الفرصة الأخيرة وتضيع حلم الصعود والأنصار بصوت واحد لانريد الصعود بل نريد الحرية لأنصار بلا حدود
3 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أسامة بولعبايز

إنهزم فريق شبيبة سكيكدة ضد شباب باتنة في ملعب هدا الأخير بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة التاسعة من البطولة المحترفة الثانية موبيليس ليتجمد رصيده في 39 نقطة ليصبح في المرتبة السادسة قبل 5/جولات من إسدال الستار عن البطولة التي يتصدرها فريق مولدية بجاية ب 49 نقطة وكان أنصار الفريق يعولون على هته المقابلة لابقاء حظوظهم وافرة خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت مؤخرا في سكيكدة عند تعادل الأبيض للشبيبة مع أولمبي الشلف وإعتقال 24 مناصر من قبل قوات الأمن في إنتظار محاكمتهم يوم 9 من هدا الشهر وكان الجمهور يتمنى الفوز ليهديه لهؤلاء الأنصار الذين يتمنو إطلاق سراحهم بما أنه لم تكن أعمال تكسير للمتلكات العامة والخاصة ، ليتأكد المطلب الرئيسي الذي اطلقه الأنصار قبل هدا اللقاء، لانريد الصعود بل نريد الحرية لأنصار بلا حدود

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