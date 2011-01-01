صرخة نادي أولاد المدية لكرة اليد

بواسطة المسار العربي / محمد.م

نحن النادي الرياضي أولاد المدية الممثل الوحيد للمدينة والناشط ضمن حضيرة القسم الوطني الثاني لرابطة البليدة والمكون من لاعبين ومسيرين وطاقم فني وطبي 100/100 أبناء المدينة أردنا من خلال رسالتنا جس نبض الشارع الرياضي المداني للحالة الخطيرة التي يمر عليها النادي في أصعب موسم رياضي . - النادي منخرط به ما يفوق ال130 رياضي دون لباس موحد وبذلة رياضية منذ قرابة عامين . - النادي لايتوفر على وسائل بيداغوجية حديثة مما يصعب عملية التكوين والإستمرارية والكارثة كانت في تقديم رئيس مصلحة الرياضة لشبه عتاد رياضي مكون من كرات كرتون وبدلة رياضية بلاستيكية . -مشاكل الرابطة الولائية وعدم تنشيطها لبطولة في المستوى لأثر على آداء اللاعبين وهذا كله بفعل أشباه مسيري النوادي والمسؤولين عن قطاع الشباب والرياضة بالولاية . -عدم تمكن النادي من الاستفادة من صندوق الوطني لدعم الدياضة لمدة عامين وهذا بفعل فاعل من المسؤولين عن القطاع . -الفريق حاليا لم يلعب أربع مقابلات في البطولة و موقف من طرف الرابطة وهذا راجع إلى عدم تسديد النادي لحقوق الانخراط الذي كانت مديرية الشباب والرياضة قد وعدت بتسديدها . كل هذه المشاكل للجميع يد فيها من قدماء لاعبين ومسيرين وسلطات بلدية وولائية تتصدر مشاهد المهرجانات . ما يسعنا اليوم إلا أن نرفع أيدينا إلى المولى عز وجل ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كانت له يد في هدم مشروع كرة يد حديثة في مدينتنا .