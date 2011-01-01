النجم يفوز ويحقق الاهم لضمان البقاء

بواسطة المسار العربي / محمد.م

لم يجد فريق نجم البرواقية اية صعوبة للفوز على ضيفه جيل عين الدفلى صاحب المركز الثالث في البطولة و تمكنت تشكيلة النجم من الوصول الى شباك الضيوف في الدقيقة 5 بواسطة بودلال عن طريق ركلة جزاء بعد عرقلة زميله العارف داخل منطقة العمليات ، ثم جمعي يتمكن من توقيع الاصابة الثانية في الدقيقة 11 على اثر قذفة قوية من 25 متر قبل ان يتمكن العارف في الدقيقة 21 من اضافة الهدف الثالث ، رد فعل الضيوف كان في الدقيقة 30 بواسطة نقاز الذي توغل داخل منطقة العمليات ويخادع الحارس معيزة..شوط المباراة الثاني ورغم استفاقة الضيوف ومحاولة النجم اضافة اهداف اخرى الا ان النتيجة ظلت حالها الى غاية اعلان الحكم بوناب عنة نهاية المقابلة.