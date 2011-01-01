الأطباء المقيمون.. مشاكل عالقة ولقاء جديد مع الوزارة

بواسطة المسار العربي /

جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، ببسكرة التأكيد على أن أبواب دائرته الوزارية "تبقى مفتوحة أمام الأطباء المقيمين من أجل مناقشة انشغالاتهم" و أنه قرر الالتقاء بهم مرة أخرى في غضون "الأسبوع الجاري".

وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية حيث أشرف على فعاليات إحياء اليوم العالمي للصحة أن الحوار والتشاور يعد حاليا ضمن انشغالات دائرته الوزارية، مذكرا أنه في الفاتح أفريل الحالي تم الاجتماع بممثلي هذه الفئة لمدة يوم كامل و توج بتفاهم حيث كان المشاركون مقتنعون كما قال، بنتائجه.

لكن بعد 48 ساعة، يضيف –حسبلاوي- أشار المشاركون إلى أنه "ما زالت هناك نقاط غامضة" مطمئنا رغم ذلك أن "أبواب الحوار مفتوحة".

و قال في هذا السياق : "قررنا أن نلتقي معهم مجددا في غضون الأسبوع الجاري لمناقشة النقاط الغامضة بالنسبة لهم والتي لم يتم الإفصاح عنها لي".