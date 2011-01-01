عباس :" خطفنا نقطة من عرق جبيننا أمام النصرية"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

قال مدرب فريق اتحاد الحراش عزيز عباس أن أشباله خطفوا نقطة من عرق جبينهم أمام النصرية في إشارة منه إلى الأخبار التي تحدثت عن ترتيب اللقاء .وقال عباس عقب المباراة :" حققنا نقطة حلايلية أمام الملاحة ،حظوظنا في ضمان البقاء قائم وسندافع عنه إلى آخر ثانية". وفى الأخير شدد عباس على أهمية نقاط اللقاء المقبل أمام دفاع تاجنانت واصفا إياها بالمصيرية وفى هذا الصدد قال :" لقاء تاجنانت حياة أو موت ".