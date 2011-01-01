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اتحاد بسكرة يعقد من مأموريته لتفادي السقوط

خزار :" ضيعنا الفوز أمام البليدة وضمان البقاء ليس مستحيلا"
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تعقدت وضعية فريق اتحاد بسكرة في ضمان البقاء بعد اكتفائه بالتعادل السلبي أمام اتحاد البليدة بملعب هذا الأخير . ويتواجد فريق عاصمة الزيبان في المركز ما قبل الأخير ب 24 نقطة وذلك قبلا خمس جولات عن نهاية الموسم. وتحسر مدرب بسكرة الهادي خزار عن تضييع نقطتين أمام البليدة لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري وفى هذا الصدد قال :" ضيعنا فوزا في المتناول بسبب الأخطاء ونقص الخبرة وكذلك التسرع ".وعن حظوظ فريقه في ضمان البقاء قال :" تفادي السقوط ليس مستحيلا وسندافع عن حظوظنا إلى آخر دقيقة ".

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