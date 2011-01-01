دزيري :" راض على الأداء والنتيجة أمام الحراش"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أهدر فريق نصر حسين داي، فرصة الارتقاء للمركز الثالث في سلم ترتيب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس ، بعدما سقط أول أمس في فخ التعادل بهدف في كل شبكة أمام ضيفه اتحاد الحراش، ليصبح في رصيده 39 نقطة محتلا المركز الرابع، أما اتحاد الحراش فبات في رصيده 25 نقطة في المركز الرابع عشر. وتقدم توفيق عدادي، للنصرية في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، لكن المخضرم الحاج بوفاش عدل النتيجة للحراش في الدقيقة 43. ورغم هذه النتيجة إلا أن مدرب النصرية بلال دزيري ظهر راضيا على النتيجة ومردود أشباله وفى هذا الصدد قال :"اللاعبون قدموا مردودا جيدا وهم مشكرون على ذلك ".وأضاف :" التعادل يبقى نتيجة ايجابية لأننا واجهنا منافسا صعب المراس وكان بحاجة إلى الفوز بالنظر لوضعيته الصعبة في سلم الترتيب".