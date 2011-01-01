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خسارة جديدة لوفاق سطيف

بن شيخة:" شبيبة القبائل لم تسرق الفوز "
3 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تلقى أول أمس فريق وفاق سطيف خسارة جديدة أمام شبيبة القبائل بهدف نظيف بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ضمن مباريات الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس . ووصل رصيد هزائم الوفاق في البطولة إلى 7 مباريات. وبعد هذه الخسارة تجمد رصيد الوفاق عند 36 نقطة في المركز السابع. ووصف المسؤول الأول عن العارضة الفنية للوفاق عبد الحق بن شيخة الخسارة بالمستحقة مبررا ذلك بالأداء البطولي للكناري والذي حسبه كان الأكثر رغبة في تحقيق الانتصار .

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