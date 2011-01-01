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دفاع تاجنانت ينعش حظوظه في البقاء

حمادي الدو في رهان خاص أمام اتحاد الحراش
4 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أنعش فريق دفاع تاجنانت حظوظه في تحقيق البقاء بعد فوزه الصعب أول أمس على الضيف اتحاد بلعباس بهدف نظيف أمضاه اللاعب سنوسي في الدقيقة (21). وبهذا يصعد الدفاع إلى المرتبة العاشرة برصيد 27 نقطة رفقة شباب بلوزداد، في الوقت الذي يتواجد فيه النادي "العباسي" في الصف التاسع ب29 نقطة . وسيتنقل دفاع تاجنانت في الجولة القادمة إلى ملعب أول نوفمبر بالحراش لمواجهة الاتحاد المحلي في رهان خاص جدا بالنسبة لمدرب تاجنانت حمادي الدو والذي يعود إلى لافيجري لمواجهة فريقه السابق والذي خرج منه من الباب الضيق بعد تجربة قصيرة مع الصفراء.

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