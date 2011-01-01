سرار:" سنحسم دور المجموعات في الجزائر"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

حافظ فريق اتحاد العاصمة على كامل حظوظه في بلوغ دور المجموعات من منافسة كأس الكاف رغم خسارته أمس أمام بلاتو يونايتد النيجيري برسم ذهاب الدور الـسادس عشر مكرر من المنافسة . و يكفي أبناء سوسطارة تحقيق الفوز بهدف يتيم لترسيم التأهل في الجزائر .هذا الانجاز بمقدور أشبال المدرب حمدي تحقيقه . واعتبر رئيس ديريكتوار اتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار هذه الهزيمة نتيجة إيجابية، لكنه حث لاعبيه على الحيطة والحذر في لقاء العودة لكسب ورقة التأهل. وقال سرار في تصريح للقناة الأولى أن المباراة لم تكن سهلة بفضل تميز الفريق المضيف من الناحية الهجومية . وطالب سرار للتحضير لمباراة العودة بكل جدية . وختم:" في الإياب سنستفيد من أفضلية الملعب والجمهور وهو ما يساعدنا على حسم التأهل إلى دور المجموعات ".