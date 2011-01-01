كازوني :" قدمنا مباراة بطولية أمام بارادو "

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

سحق أمس فريق مولودية الجزائر نادي بارادو بخماسية مقابل هدف بملعب عمر حمادي ببولوغين ، في إطار الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس . وبهذا الفوز، صعد العميد إلى المرتبة الثانية برصيد 43 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر شباب قسنطينة، بينما تجمد رصيد نادي بارادو عند 35 نقطة، في المركز الثامن. وثمن مدرب المولودية بيرنارد كازوني هذا الفوز وقال كازوني عقب المواجهة بان فريقه قدم مباراة بطولية ضد فريق محترم خلق بعض الفرص:" قدمنا أداء بطولي، وهذا ما يدل على الفريق أصبح يتمتع بشخصية كبيرة، لعبنا ضد فريق يقدم كرة جميلة، وخلق لنا بعض المشاكل خاصة في وسط الميدان ".وعن لقاء الكأس ضد شبيبة القبائل قال :" عندما يحين موعدها سنتكلم عنها، نحن نسير الفريق مباراة بمباراة سواء في البطولة أو في الكأس، وحتى رابطة أبطال إفريقيا ".