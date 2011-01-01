بوزيدي :" الفوز أمام الوفاق أفضل إعداد لرهان الكأس أمام المولودية"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

استعاد فريق شبيبة القبائل هيبته المفقودة وأكد على صحوته بعد الانتصارين المتتاليين أمام مولودية الجزائر ووفاق سطيف . وأرجع عشاق الكناري العودة القوية للشبيبة إلى مجيء المدرب يوسف بوزيدي والذي أعاد الروح إلى الفريق في فترة وجيزة . وعبر بوزيدي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز أول أمس أمام وفاق سطيف ،مضيفا في تصريحات عقب المباراة أن هذا الفوز هو أفضل إعداد لرهان الكأس أمام مولودية الجزائر . وأشاد بوزيدي بالدعم الكبير لأنصار الشبيبة والذي حسبه ساهم بقسط كبير في عودة الكناري إلى الواجهة . وفي الأخير شدد بوزيدي على ضرورة وضع الأرجل على الأرض والحفاظ على كامل تركيزهم مؤكدا أن باقي المباريات ستكون في غاية الصعوبة.