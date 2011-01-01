زطشي يعلن اليوم عن هوية الممثل الثالث للجزائر في البطولة العربية لكرة القدم

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ستعلن اليوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن هوية الفريق الثالث الذي يمثل الجزائر في البطولة العربية لكرة القدم حسب ما كشف عنه رئيس الفاف خير الدين زطشي . وقال زطشي في تصريحات تلفزيونية أن اختيار النادي الثالث، الذي سيمثل الجزائر في هذه المتافسة، تم بعد اجتماع المكتب الفيدرالي وأخذ آراء كل الأعضاء . وجدد زطشي دعمه للناخب الوطني رابح ماجر مؤكدا أن صاحب الكعب الذهبي لديه كل ثقة أعضاء المكتب الفيدرالي. وقلل زطشي من الواقعة الأخيرة التي حدثت بين ماجر وتايدر في النمسا بمناسبة المباراة الودية أمام إيران مؤكدا أن هذه الأمور تحدث في المنتخبات العالمية الكبيرة متمنيا أن لا تتكرر مستقبلا . وفى الأخير شكر زطشي الوزير السابق للشباب والرياضة ولد علي على ما قدمه للرياضة الجزائرية، متمنيا فى نفس الوقت النجاح للوزير الجديد محمد حطاب في مهمته الجديدة .