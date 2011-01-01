توقيف 238 شخصا بالعاصمة

بواسطة المسار العربي / ق.و

أوقفت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا 238 شخص اثر عمليات مداهمة لأوكار الجريمة و الأماكن المشبوهة و ذلك بهدف تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين و ممتلكاتهم ، حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح البيان انه و بهدف تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين و ممتلكاتهم نفذت عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر مؤخرا عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء و الأماكن المشبوهة أسفرت عن توقيف 238 شخص لتورطهم في قضايا اجرامية مختلفة ، مع حجز كمية من المخدرات و الأقراص المهلوسة .

و حسب البيان فان المشتبه فيهم تورطوا في قضايا تخص الحيازة و المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية و حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي ، و سمحت عمليات المداهمة بحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج و 1978 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام تستعمل في السطو و الاعتداءات على المواطنين.

و حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني فقد تم بعدد من الولايات أيضا معالجة قضايا مختلفة سمحت بتوقيف عدد من المشتبه فيهم ، فبولاية البيض تمكنت قوات الشرطة منذ يومين من إلقاء القبض على شخص في العقد السابع من العمر يمارس طقوس السحر و الشعوذة على مستوى مدينة الأبيض سيدي الشيخ ، و تعود مجريات القضية لمعلومات وصلت امن الدائرة تفيد بممارسة احد الأشخاص لطقوس الشعوذة بمسكنه .

و تم تكثيف التحريات بعدها مع ترصد المشتبه فيه ليتم مداهمة منزله أين تم ضبط مواد و أدوات تستعمل في طقوس الشعوذة و السحر، بالإضافة إلى كمية من مادة الزئبق و غيرها من الأشياء التي تستعمل في ذات النشاط ، و قد تم توقيف المعني و تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة " النصب و الاحتيال باستعمال السحر و الشعوذة".

من جهتها تمكنت مصالح امن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 3 أفراد مختصة في السرقة تحت طائلة التهديد مع حجز 6 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام.

و جاءت معالجة هذه القضية بعد ورود عدة شكاوى من قبل عدد من المواطنين مفادها تعرضهم لاعتداءات و سرقة تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء في إحدى الطرق المؤدية إلى وسط المدينة.

وقامت على اثرها مصالح الشرطة بوضع خطة مكنت من توقيف المتورطين في هذه القضية مع حجز 6 اسلحة بيضاء ، و تم تقديم المشتبه فيه لاحقا و بعد استكمال إجراءات التحقيق أمام الجهات القضائية المختصة.

و في قضية أخرى بولاية ورقلة تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تخص المتاجرة بالمخدرات حيث تم حجز في ذات القضية 773 غرام من المخدرات من صنف القنب الهندي.

من جهتها و في إطار دعم العمل التوعوي و التحسيسي الذي تباشره المديرية العامة للأمن الوطني اتجاه مختلف شرائح المجتمع، قامت شرطة ولاية الجلفة بالشراكة مع الجمعية الوطنية للنادي السياحي الجزائري و الجمعية الوطنية للسلامة المرورية و مديرية الحماية المدنية بذات الولاية بتنظيم حملة تحسيسية حول الوقاية من حوادث المرور لفائدة مستعملي الطريق، و تدخل هذه المبادرة في إطار تدعيم السلامة المرورية حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و حسب ذات البيان فقد تم إقامة عرض تمثيلي لحادث مرور جسماني بغية اطلاع السواق على كيفية التعامل مع حوادث المرور و إسعاف الضحايا ، تم التأكيد على المواطنين بضرورة احترام قانون المرور و تفادي السرعة المفرطة و الامتناع عن التجاوزات الخطيرة ، فيما لقيت هذه الحملة التحسيسية تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين ، يضيف البيان.