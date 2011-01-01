الاسواق والاحزاب

بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

غابت التشكيلات السياسية في كل المعارك التي يخوضها المواطن في سبيل حقوقه، ولكن هذه الاحزاب تستنكر غياب المواطن عن المواعيد الانتخابية حين تعتقد ان التصويت لها حق وواجب على الشعب، ولأن الشعب أدرك بعد سنوات من الانتظار والترقب انه لا يمكن لأي تشكيلة سياسية خوض معركة نيابة عنه فقد بات لزاما عليه اخذ زمام المبادرة وتجاوز التشكيلات السياسية وهو ما حصل فعلا حين انتشرت حملة مقاطعة السيارات ولم ينتظر الناس من الاحزاب ان يبادروا بهكذا جملة. هذه الحملات التي تنذر بحملات لمقاطعات اخرى ولعل أهمها مقاطعة هذه الاحزاب نهائيا وتطليقها بالثلاث بعد ان ظهر عيبها وقلة حيلتها وهامش مناورتها الضيق، وفي محاولة من بعض هذه التشكيلات النائمة اللحاق بركب الشعب راحت القيادات فيها تنشط لقاءات داخلية لا يحضرها الشعب طبعا لكن فقط بعض المناضلين، هذه اللقاءات الهدف منها تثمين القرارات الشعبية، تثمين لا يغني ولا يسمن من جوع اذا لم تصاحبه قرارات كبيرة تؤكد المساندة المطلقة للشعب في مقاومته للجشع والاغنياء الجدد، وان كان البعض يعتقد ان الشعب بحملة مقاطعة السيارات وجه صفعة لمركبي السيارات والوكلاء المعتمدين فقط فهو واهم، لأن الصفعة الحقيقية وجهها الشعب للتشكيلات السياسية التي باتت تعجز عن جمع رهط من الناس لتجمع على خوان كسكسي لشراء ذممهم في اي استحقاق انتخابي بينما استطاعت صفحات في الفايسبوك كصفحة سوق تيجلابين وسوق سيدي عيسى وغيرها من الاسواق تجنيد شعب حول فكرة، والاكيد انه لو دخلت هذه للاسواق اي انتخابات محلية او تشريعية لجعلت الاحزاب في خبر كان.