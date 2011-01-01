الجزائر ضيف شرف معرض تونس الدولي ال34 للكتاب

بواسطة المسار العربي /

تحل الجزائر ضيف شرف على الدورة ال34 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي تعقد فعالياتها بالعاصمة تونس من 6 إلى 15 أبريل الجاري، وفقا لبيان لوزارة الثقافة.

وسيحضر فعاليات هذا المعرض الذي سيترأس الوفد الجزائري فيه وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، ما يزيد عن الثمانين ناشر بالإضافة لروائيين وشعراء وكتاب وأكاديميين ونقاد من مختلف مناطق الجزائر.

ومن بين المشاركين في هذه التظاهرة -التي تعقد تحت شعار "نقرأ لنعيش مرتين"- الأكاديمية من جامعة تيزي وزو آمنة بلعلى التي ستقدم مداخلة حول تحولات النص الجزائري الجديد والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين الذي سيحاضر حول الملكية الفكرية وضمان حقوق المؤلفين والمبدعين في الجزائر.

وسيلقي من جهته الأكاديمي والأديب والمترجم السعيد بوطاجين كلمة حول مراهنات القصة القصيرة في حين سيتكلم الأديب والقاص جمال فوغالي عن آليات النشر وآفاق دعم الكتاب في الجزائر.

وستحضر أيضا فعاليات هذه التظاهرة عدد من الهيئات الوطنية كالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والمجلس الإسلامي الأعلى بالإضافة إلى المحافظة السامية للأمازيغية والمركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ علم الإنسان والتاريخ.

ويشارك في معرض تونس الدولي ال34 للكتاب 775 دار نشر من 32 بلدا بحضور كتاب وأدباء من عدد من البلدان العربية على غرار الروائي الفلسطيني ربعي المدهون والناقد العراقي عبد الله ابراهيم والكاتبة المصرية فاطمة نعوت وفقا للصحافة التونسية.