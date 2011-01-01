سكان حي 700 مسكن ببراقي يطالبون بمحطة نقل

بواسطة المسار العربي / احمد.ب

يناشد سكان حي 700 مسكن التابع إداريا لبلدية براقي شرق العاصمة،السلطات المحلية بضرورة انجاز محطة نقل برية في اقرب الآجال،خاصة وان المحطة تدخل ضمن المشاريع التنموية،باعتبار أن النقل شريان الحياة بالمنطقة الأمر الذي أثار قلق واستياء السكان نظرا للمعاناة التي يتكبدونها.

أعرب العديد من سكان حي 700 مسكن خلال تصريحاتهم عن تذمرهم واستيائهم الشديد من مشكلة انعدام محطة نقل برية،خاصة بعد التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة،وفي هذا الصدد أكد السكان أنهم يضطرون في العديد من المرات للانتظار لفترات طويلة أمام الطريق العام معرضين أنفسهم للخطر،ومازاد الوضع تعقيدا أكثر هو معاناتهم في فصل الشتاء عندما ينتظرون قدوم الحافلات تحت الأمطار،وفي حالة قدوم الحافلة فان الكثير لايتمكنون من الركوب بسبب امتلائها،أما في الصيف فمعاناتهم أيضا تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة في ظل غياب محطة نقل،مع الإشارة أن غالبية سكان الحي ينتقلون إلى آماكن بعيدة،كما يعاني المتمدرسين أيضا من نقص المواصلات وهو الأمر الذي يجعلهم في الكثير من الأحيان يتاخررون في الالتحاق بمقاعد التمدرس في الوقت المحدد وإمام هذا الوضع يناشد سكان حي 700 مسكن المجلس البلدي ببراقي وكذا مديرية النقل بالعاصمة الإسراع في انجاز محطة نقل برية.