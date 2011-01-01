الشلف... المصادقة على أربع مناطق سياحية جديدة قريبا

بواسطة المسار العربي / ج.ر

سيتدعم قطاع السياحة بولاية الشلف قريبا بأربع مناطق سياحية جديدة وهذا على طول الشريط الساحلي بني حواء-تنس-المرسى-سيدي عبد الرحمان, حسبما كشف عنه والي الولاية عبد الله بن منصور.

وقال الوالي الذي أشرف على الافتتاح الرسمي للمهرجان الوطني للسياحة بمدينة تنس في رده على سؤال للصحافة المحلية بخصوص استعدادات الولاية لاستقبال الزوار خلال موسم الاصطياف, أن "الولاية ستتدعم بأربع مناطق سياحية جديدة قريبا بعد المصادقة عليها وهذا على طول ساحل الشلف لتفتح أمام المستثمرين الخواص" في هذا المجال الذي يعرف --حسبه-- "حركية في إنجاز المرافق السياحية من مركبات وقرى

وفنادق".

وأضاف السيّد بن منصور أن هذه المناطق الجديدة تضاف إلى ثلاث مناطق توسع سياحي أخرى تمت المصادقة على مخططات تهيئتها وشرع في تسليم الرخص الخاصة بها للمستثمرين بغية إنجاز المشاريع السياحية, فيما توشك الولاية على استلام مشاريع أخرى مع بداية موسم الاصطياف الجاري.

ثمن ذات المسؤول هذه المبادرة التي تهدف لدعم وبعث السياحة المحلية والوطنية والترويج لمنتجات الصناعة التقليدية قبيل أشهر معدودة عن انطلاق موسم الاصطياف, داعيا المنظمين بالمناسبة إلى برمجة هذا المهرجان مرة ثانية خلال الصيف أين تشهد المدينة "إنزالا" كبيرا للسياح المحليين وحتى الأجانب.

وجاء تنظيم المهرجان الوطني للسياحة بمدينة تنس تحت شعار "كارتينا ..قبلة السياح" (كارتينا : الاسم القديم لمدينة تنس) بمبادرة من المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف التي صرّح رئيسها, مصطفى روبايين, "أن الهدف من مثل هذه التظاهرة هو بعث السياحة المحلية خصوصا السياحة الشتوية فضلا عن دعم عجلة الاقتصاد الوطني في ظل استراتيجية الحكومة والتوجهات الجديدة للاقتصاد الوطني".

وستتخلل هذه التظاهرة السياحية --حسبما علم لدى المنظمين-- فضلا عن معرض للصناعة التقليدية بمشاركة عدة ولايات زيارات لمناطق سياحية بمدينة تنس وبعض البلديات المجاورة (تلعصة وتاوقريت وبني حواء) فيما سيكون الجمهور الشلفي على موعد مع سهرات فنية طيلة الأسبوع من تنشيط فرقة الديوان بشار وفرق موسيقية من قسنطينة وباتنة.