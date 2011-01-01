وزارة الصحة بصدد إعادة تنظيم المناوبة لضمان خدمة مستمرة للمريض

بواسطة المسار العربي / ل.ش

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن وزارته بصدد إعادة تنظيم المناوبة ووضع نظام للتشخيص عن بعد يسمح باستخدام الأجهزة "بأكثر عقلانية" مع ضمان خدمة مستمرة للمريض.

وقال حسبلاوي في رده على سؤال شفوي للنائب كريد الحاج لعروسي حول وضعية قطاع الصحة بدائرة طولقة بسكرة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه "لإيجاد حل للمشاكل المطروحة، فإننا بصدد وضع برنامج يسمح باستخدام الأجهزة بأكثر عقلانية وضمان الخدمة المستمرة للمريض، وهذا من خلال إعادة تنظيم المناوبة بالنسبة للأطباء المختصين في طب الأشعة بتجميع نقاط المناوبة وإشراك الأطباء الخواص، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح بالتشخيص عن بعد، الأمر الذي سيضمن الخدمة المستمرة في غياب أطباء أخصائيين في طب الأشعة ".

وأوضح الوزير في نفس السياق أن الدراسات المنجزة في إطار وضع إستراتيجية لتنمية قطاع الصحة بالجزائر تؤكد أن انجاز هياكل صحية جديدة ليست أولوية في الوقت الراهن، بل يجب التركيز على إعادة تنظيم المصالح الصحية بما فيها مسار المريض وكذا تكوين أكبر عدد ممكن من الأطباء المختصين في طب الأشعة وطب النساء والتوليد والتخدير والإنعاش وأشار إلى أن نسبة شغل الأسرّة بالمستشفى المتواجد بدائرة طولقة "تقترب من 73 بالمائة، وهو بأمس الحاجة لإعادة تنظيم مصالحه لاستيعاب أكبر عدد من المرضى وتسهيل التكفل بهم، كما هو حال مصلحة طب النساء والتوليد التي تعرف إقبالا كبيرا من المرضى"، مضيفا ان بسكرة تعد من الولايات التي "حظيت بأكبر عدد من أجهزة السكانير، حيث تملك 7 أجهزة في القطاع العام، في حين أن المعدل الوطني هو 3،6 جهاز لكل ولاية".

وأشار الوزير في ذات السياق إلى أن كل المؤسسات العمومية الاستشفائية المتواجدة بولاية بسكرة والبالغ عددها أربعة تملك جهاز سكانير، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة أخرى متواجدة على مستوى المؤسستين العموميتين للصحة الجوارية بسيدي عقبة وزريبة الوادي"، مؤكدا أن هذه الأجهزة "لا تعاني من أي عطل

وأقر الوزير انه رغم وجود هذه الأجهزة، إلا أنه لا يمكن توفير خدمة مستمرة للمريض، نظرا لعدم وجود العدد الكافي من الأطباء المختصين في طب الأشعة حيث تتوفر الولاية على أربعة مختصين موزعين على مستشفيات بن ناصر وبن سعدان وطولقة، فيما يبقى مستشفى أولاد جلال والمؤسستان الجواريتان بسيدي عقبة وزريبة الوادي بدون مختص في طب الأشعة الأمر الذي يستدعي --كما قال-- وضع قيد الخدمة المختصين العاملين في المؤسسات الأخرى لتغطية العجز المسجل في هذا المجال.

وفي رده على سؤال آخر للنائب نصر الدين عوينات حول مشاريع القطاع بتيارت، أوضح الوزير ان نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز وتجهيز مؤسسة عمومية استشفائية ببلدية السوقر بلغت 98 بالمائة، مضيفا أنه سيتم اقتناء الأجهزة اللازمة لتجهيز هذا المستشفى وأشار الوزير إلى أن ولاية تيارت تحظى ب"مؤشرات إيجابية" فيما يخص التغطية الصحية، حيث تتوفر على معدل "1،79 سرير لـكل 1000 ساكن، فيما يقدر المعدل الوطني بـ 1،75 سرير لـكل 1000 ساكن".

وفيما يخص مشروع إنجاز مركز لتصفية الدم ببلدية عين الذهب المسجل سنة 2014، ذكر وزير الصحة أنه "نظرا لأهمية المشروع، سنسعى من أجل رفع التجميد عنه".