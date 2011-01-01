توزيع 27 ألف وحدة سكنية خلال 3 أشهر

بواسطة المسار العربي /

سيتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة توزيع 27.000 وحدة سكنية تدريجيا ستكون جاهزة عبر 19 ولاية حسبما أكده أمس السبت بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار لدى إشرافه على حفل توزيع 2.012 وحدة سكنية لمكتتبي عدل 1

وأوضح الوزير إن هذه الحصة تخضع حاليا لأشغال التهيئة الخارجية بعد استلام اعتمادات الدفع من طرف الحكومة منها 4.500 وحدة تخص العاصمة .

وتقدر الحصة الإجمالية الجاهزة على مستوى التراب الوطني بأكثر من 52.000 وحدة سكنية تخضع لأشغال التهيئة وينتظر أن تبرمج للتوزيع تدريجيا.

وستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) حسب الوزير في تسليم 50.000 شهادة ما قبل التخصيص عبر 26 ولاية لفائدة مكتتبي عدل 2013 منها 10.000 شهادة تخص العاصمة.

وستبرمج الدفعة الأولى للتسليم قبل نهاية شهر أفريل الجاري.

وحسب طمار فإن 30 في المائة من مكتتبي برنامج عدل 2 (2013) من شريحة الشباب مؤكدا سعي القطاع لمساعدة هذه الشريحة في الحصول على السكن.

وبلغ عدد التجهيزات العمومية خاصة المدرسية (ابتدائية-متوسطة-ثانوية) والتي برمجت عبر المواقع السكنية 156 تجهيز بالعاصمة فقط.