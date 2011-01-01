بواسطة المسار العربي / ق.د

أعلنت اليوم الأربعاء رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية وفاة ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، المناضل البخاري أحمد، مساء أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأربعاء، في بيان لها: "على إثر مرض عضال، انتقل إلى جوار ربه مساء الثلاثاء، 03 أفريل 2018، المغفور له بإذن الله، البخاري أحمد باريك الله، عضو الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وممثلها لدى الأمم المتحدة".

وانخرط الفقيد البخاري أحمد في صفوف جبهة البوليساريو مبكرا، وهو شاب على مقاعد الدراسة. وبرحيله -يضيف البيان- "يفقد الشعب الصحراوي واحدا من رجالاته العظام الذين سخروا حياتهم لخدمة

القضية الوطنية، حيث عرف بحنكته الدبلوماسية ومعرفته القانونية بالقضية الصحراوية ومكانتها في العلاقات الدولية، وخاصة على مستوى الأمم المتحدة، حيث ظل يعمل بصبر ومثابرة حتى داهمه المرض العضال ثم القدر المحتوم".

وعلى أثر هذا المصاب ، أعلنت رئاسة الجمهورية الصحراوية الحداد الوطني لمدة أسبوع ابتداء من الأربعاء على الساعة الثامنة صباحا.