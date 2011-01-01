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إعادة فتح متحف موقع تيمقاد بباتنة شهر أبريل الجاري
25 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.ث

يعاد فتح متحف موقع تيمقاد الأثري بولاية باتنة في أبريل الجاري بعد خضوعه للترميم حسبما كشف عنه بالجزائر المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بالجزائر عبد الوهاب زكار.

 

 

 

وذكر السيد زكار -على هامش ندوة وطنية حول تطوير السياحة الثقافية وترقيتها-  بأن متحف تيمقاد -الذي تم إغلاقه منذ أكثر من 10 سنوات بعد تعرضه للسرقة في  سنوات الإرهاب سنة 1995- قد "تم استرجاع أغلب" تحفه الفنية البالغة حوالي 823  تحفة  .

وكان المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية  المحمية بالجزائر قد لفت في 2016 إلى أن افتتاح المتحف سيرافقه فتح بعض  المرافق بالموقع منها محلات صغيرة لبيع منتجات الصناعات التقليدية.

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