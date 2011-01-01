توقيف مختلسي أكثر من 1.5 مليار سنتيم من شركة عمومية للتأمينات

بواسطة المسار العربي /

توصلت مؤخرا الشرطة القضائية للمقاطعة الوسطى بالعاصمة، من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم قاموا باختلاس أموال من شركة عمومية فاقت الـ 1.5 مليار سنتيم، حسبما أكدته مصالح أمن ولاية الجزائر الماضي في بيان لها.

و أوضح البيان أن فصيلة المساس بالأشخاص التابعة للفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، تلقت بلاغا من المفتشية الجهوية لشركة تأمينات (و ليس الشركة الوطنية للتأمينات SAA كما ورد خطأ) بخصوص "اختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزورة في ملفي تعويض على مستوى إحدى الشركات بموجب أمرين بالدفع بقيمة 1.4 مليار سنتيم"، و قد بينت التحريات أن المبلغين الماليين تم "تحويلهما من حساب الشركة نحو حسابين آخرين".

كما توصلت فرقة البحث و التحري --يضيف البيان-- إلى اكتشاف أن الحسابين مسجلين باسم شخص واحد وهو المتهم الرئيسي، و باستمرار التحريات تم توقيفه و "اعترف بالأفعال المنسوبة إليه" معترفا كذلك بهوية صديقين له في القضية.

وقد استغلت الفرق الأمنية إذن بالتفتيش لبيت أحد المشتبه فيهم، و استرجعت إثر ذلك صك بريدي مع أجهزة الكترونية "تم شراؤها بعائدات الجريمة"، إضافة إلى استرجاع مركبة.

و قامت نفس المصالح بتفتيش محلا تجاريا مستغلا من قبل أحد المشتبه فيهم، عثر به على مبلغ مالي قدره 15.5 مليون سنتيم. و استغلالا لاعترافات المشتبه فيه، يردف البيان، تم "اكتشاف قضايا أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزورة"، تتعلق بثلاث ملفات تعويض على مستوى نفس الوكالة بمشاركة المشتبه فيه الرئيسي، حيث تم تحويل المبالغ المالية من حساب الشركة قدرت بـ 284 مليون سنتيم، إحدى التحويلات مسجلة باسم زوجة أحد المشتبه فيهم.

و في إطار نفس التحريات، تم استدعاء المدير الجهوي للوكالة الذي أوقف على ذمة التحقيق، يؤكد البيان، حيث استكملت الاجراءات القانونية المعمول بها و قدم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم.

وفي قضايا مختلفة، أبرز بيان ثاني لذات المصالح معالجة 3 قضايا تم على إثرها توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتعلق قضاياهم بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، السرقة بالكسر و المتاجرة في المخدرات من نوع القنب الهندي و كذا المؤثرات العقلية و حيازة السلاح الأبيض من دون مبرر شرعي.

وقد حجزت عناصر الشرطة صفيحة من المخدرات وزنها 75 غراما و 4 أقراص مهلوسة و مبلغ مالي قدره 96 مليون سنتيم و مجوهرات و أجهزة خاصة بالإعلام الآلي و جهاز إعلام آلي محمول و ختم شخصي مستطيل الشكل.