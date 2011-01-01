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اتصالات الجزائر

تعبئة حسابات الانترنت و فواتير الهاتف بواسطة البطاقة الذهبية
33 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.إ

ق.و أعلنت اتصالات الجزائر أنه بإمكان زبائنها تعبئة حسابات الانترنت الخاصة بهم وتسديد فواتير الهاتف في أي وقت وبكل أمان بواسطة البطاقة الذهبية عبر فضاء الزبون لاتصالات الجزائر وذلك بالشراكة مع بريد الجزائر ، حسب ما افاد به بيان لذات الهيئة. https://ec.algerietelecom.dz/، باختيار الأنترنت أو الهاتف والضغط على "التعبئة باستعمال البطاقة الذهبية" وإدخال المعلومات الخاصة بالبطاقة والمبلغ المراد تعبئته. وذكرت اتصالات الجزائر أنها باطلاق هذه الخدمة تؤكد "حرصها الشديد على تلبية كافة احتياجات ومتطلبات زبائنها".

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