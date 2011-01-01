Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

قاسي السعيد يدافع عن شاوشي ويصرح:

" حظوظنا في التتويج بالبطولة لا يزال قائما "
37 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد الرجل الأول في بيت مولودية الجزائر كمال قاسي سعيد أن حظوظ العميد في التتويج بالبطولة لا يزال قائما رغم الخسارة أول أمس بثلاثية مقابل هدف بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أمام شبيبة القبائل. وقال قاسي سعيد في تصريحات عقب الكلاسيكو :" الخسارة مؤسفة لأننا كنا نتطلع للعودة بالفوز للاقتراب أكثر من الصدارة لكن اصطدمنا بمنافس اظهر مؤهلات كبيرة لا تعكس المرتبة التي يتواجد فيها ".وأضاف :" شبيبة القبائل كانت أحسن منا ولم تسرق الفوز".وفى الأخير دافع المتحدث عن الحارس فوزي شاوشي الذي كاد أن يخرج المباراة عن إطارها الرياضي بفعل تهوره وعنه قال:" شاوشي تعرض لكل أنواع السب منذ وصولنا إلى الملعب وأي شخص في مكانه سيقوم بتصرف أكبر واعتقد أن الحكم تسرع في طرده ". وختم:" سأعقد اجتماعا معه لكي لا يكرر نفس الفعلة مُستقبلا".من جهته هنأ مدرب المولودية بيرنار كازوني الشبيبة واصفا فوزها بالمستحق .وارجع كازوني الخسارة إلى النقص العددي بعد طرد شاوشي.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 