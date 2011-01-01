" حظوظنا في التتويج بالبطولة لا يزال قائما "

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد الرجل الأول في بيت مولودية الجزائر كمال قاسي سعيد أن حظوظ العميد في التتويج بالبطولة لا يزال قائما رغم الخسارة أول أمس بثلاثية مقابل هدف بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أمام شبيبة القبائل. وقال قاسي سعيد في تصريحات عقب الكلاسيكو :" الخسارة مؤسفة لأننا كنا نتطلع للعودة بالفوز للاقتراب أكثر من الصدارة لكن اصطدمنا بمنافس اظهر مؤهلات كبيرة لا تعكس المرتبة التي يتواجد فيها ".وأضاف :" شبيبة القبائل كانت أحسن منا ولم تسرق الفوز".وفى الأخير دافع المتحدث عن الحارس فوزي شاوشي الذي كاد أن يخرج المباراة عن إطارها الرياضي بفعل تهوره وعنه قال:" شاوشي تعرض لكل أنواع السب منذ وصولنا إلى الملعب وأي شخص في مكانه سيقوم بتصرف أكبر واعتقد أن الحكم تسرع في طرده ". وختم:" سأعقد اجتماعا معه لكي لا يكرر نفس الفعلة مُستقبلا".من جهته هنأ مدرب المولودية بيرنار كازوني الشبيبة واصفا فوزها بالمستحق .وارجع كازوني الخسارة إلى النقص العددي بعد طرد شاوشي.