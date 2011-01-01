ترامب يقر بخسارة الحرب التجارية مع الصين

بواسطة المسار العربي / ق.د

اعترف الرئيس الأمريكي دولاند ترامب بخسارة الحرب التجارية مع الصين منذ سنوات، مرجعا السبب في ذلك إلى تولي "أشخاص غير أكفاء من الحمقى" قيادة الولايات المتحدة

وكتب ترامب في تدوينة على "تويتر" الأربعاء: "نحن لسنا في حرب تجارية مع الصين اليوم، لقد خسرنا هذه الحرب منذ سنوات، بسبب الأشخاص الحمقى وغير المؤهلين الذين تولوا إدارة الولايات المتحدة. لدينا اليوم عجز تجاري قيمته 500 مليار دولار سنويا، إضافة إلى خسائر قيمتها 300 مليار دولار بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية.لن نسمح لذلك بالاستمرار ".

وكانت واشنطن قد نشرت الثلاثاء قائمة من 1300 سلعة صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا "ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا"، تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنحو 25%، لترد بكين اليوم الأربعاء بنشر قائمة بـ106 سلع أمريكية تستورد منها الصين سنويا أيضا "ما يعادل 50 مليار دولار"، ستفرض رسوم جمركية عليها بنحو 25% أيضا.