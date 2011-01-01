هام : تعديل وزاري يمس أربع حقائب وزارية

بواسطة المسار العربي / ح.م

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء تعديلا في الحكومة مس وزارات الشباب والرياضة و الصناعة و السياحة والصناعة التقليدية وكذا العلاقات مع البرلمان , حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان انه "طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور و بعد استشارة الوزير الأول قرر فخامة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, هذا اليوم إجراء تعديلا في الحكومة ومن ثمة قام رئيس الجمهورية بالتعيينات التالية:

- السيد محمد حطاب، وزيرا للشباب و الرياضة خلفا للسيد الهادي ولد علي المستدعى لمهام أخرى.

- السيد سعيد جلاب، وزيرا للتجارة خلفا للسيد محمد بن مرادي المستدعى لمهام أخرى.

- السيد عبد القادر بن مسعود، وزيرا للسياحة و الصناعة التقليدية خلفا للسيد حسن مرموري المستدعى لمهام أخرى.

- السيد محجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا للسيد طاهر خاوة المستدعى لمهام أخرى ".