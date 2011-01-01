ارتفاع في الانتاج الصناعي للقطاع العمومي في 2017

بواسطة المسار العربي / ق.إ

سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي نموا ب 6ر2 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 ، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 3ر2 بالمائة في 2017 مقارنة ب 2016، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وارتفع الانتاج في مجال الطاقة (كهرباء، محروقات .. ) ب 5ر4 في المائة خلال الثلاثي الاخير من 2017 ، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 1ر7 في المائة خلال مجمل سنة 2017 مقارنة بالسنة التي قبلها.

لكن لوحظ أن انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت ب 6ر5 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 في حين أنه وخلال سنة 2017 عرف هذا الانتاج نموا سلبيا ب 7ر0 في المائة.

ومن ناحية اخرى، تم تجسيد نموا ملموسا في مجال التنقيب عن النفط الخام خلال الثلاثي الرابع بزيادة بلغت 6ر4 في المائة.

لكن على مدى سنة 2017، سجل التنقيب عن النفط الخام نموا متوسطا سلبيا ب -2 في المائة.

وبالنسبة لنشاط تمييع الغاز الطبيعي، فقد كان يتميز بنمو ملموس وهذا ابتداء من الثلاثي الثاني من 2017 ، فيما اتضح الارتفاع خلال الثلاثي الرابع ب 2ر3 في المائة و نمو متوسط سنوي ايجابي أيضا ب 2ر3 بالمائة في 2017 مقارنة ب 2016.

وبالنسبة للقطاعات الاخرى، النمو الاقوى في الانتاج الصناعي للقطاع العمومي سجل في شعبة مواد البناء ب 2ر10 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 ، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 5ر5 بالمائة في 2017.

هذا التوجه ملاحظ بشكل خاص على مستوى الروابط الهيدروليكية (+6ر14 في المائة) وصناعة الزجاج (+12 في المائة خلال الثلاثي الرابع.

-- توجه تصاعدي لنشاط أعمال الحبوب –

كما عرفت أيضا صناعة الخشب و الورق ايضا انتعاشا ملموسا ب 8 في المائة خلال الثلاثي الاخير من 2017، بارتفاع متوسط سنوي بلغ 8ر11 في المائة مقارنة ب 2016.

نشاط صناعات الأثاث يؤثر بشكل واسع على هذه النتائج مسجلة ارتفاع بقرابة 62 في المائة، في حين أن تحويل الورق سجل أيضا ارتفاعا ب 6ر13 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017.

أما بالنسبة للصناعات الحديد والصلب ،المعادن ، الميكانيك ، الكهرباء والالكترونيك فقد سجلت انتعاشا ملموسا في الانتاج خلال الثلاثي الرابع من 2017 بمعدل بلغ 2ر6 في المائة.

وساهمت عدة نشاطات في هذه النتائج ، خاصة ، صناعة البضائع الوسيطة المعدنية، والميكانيك والكهرباء (+2 في المائة) خلال الثلاثي الرابع.

لكن خلال سنة 2017 ، فإن التغيير السنوي للانتاج في مجال للصناعات الحديد والصلب ،المعادن ، الميكانيك ، الكهرباء والالكترونيك انخفض ب3ر6 في المائة.

وبالنسبة للصناعات الغذائية قفز الانتاج ب 8ر4 في المائة خلال نفس الفترة، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 7 في المائة مقارنة ب 2016.

هذا التوجه ملموس بالنسبة لنشاط أعمال الحبوب الذي سجل أداءا ب 1ر14 بالمائة وزيادة ب 13 في المائة بالنسبة لنشاطات صناعة المنتجات الغذائية الموجهة للحيوانات خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية.

البضائع الوسيطة للجلود تابعت الاتجاه التصاعدي بتسجيل معدل ب 7ر7 في المائة خلال الثلاثي الرابع .

الصناعات الكيميائية سجلت انتعاشا طفيفا ب 2ر0 في المائة خلال نفس الثلاثي بتحديد معدل سنوي متوسط ب 7ر8 بالمائة في 2017.

وتميز مجال الكيمياء العضوية القاعدية بانتعاش ملموس (+6ر21 في المائة) ، صناعة الطلاء (3ر2 بالمائة) وصناعة الصمغ الاصطناعي ومواد البلاستيك (+4ر4 بالمائة).

وبالمقابل المناجم والمحاجر عرفت انخفاضا ب 6ر12 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 وركودا بقرابة 10 في المائة خلال 2017.

وحسب النشاطات، استخراج حجر الطين والرمل تأثر بضفة واسعة بهذا التوجه مسجلا تباينا سلبيا خلال الثلاثي الرابع (-16 في المائة) .

من جهة اخرى ، استخراج المعادن والمواد المعدنية عرفت انتاجا منخفضا ب 7ر48 بالماسة خلال الثلاثي الرابع.

وتم ملاحظة زيادة في استخرج معدن الحديد (+7ر14 بالمائة) والملح (+7ر7 بالمائة) خلال الثلاثي الرابع من 2017.

وبخصوص صناعة النسيج ، سجل انتاجها انخفاضا ب 8ر2 بالمائة خلال نفس الثلاثي لكن بزيادة نسبتها 6ر1 بالمائة خلال 2017.

نفس التوجه السلبي في مجال صناعة الجلود اين تراجع الانتاج ب 3ر1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع ، بتحديد متوسط التغير السنوي بمتوسط سلبي بلغ -5ر9 خلال 2017.