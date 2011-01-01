7500 ضحية ألغام يطالبون فرنسا بالتعويض

بواسطة المسار العربي /

تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري 2018، فيما تم تسجيل في 2017 حالتي (02) وفاة و7 جرحى للسبب ذاته.





من جهتهم يطالب ضحايا الألغام تعويضات من قبل فرنسا لما خلفته من حرب نائمة على أرض الوطن راح ضحيتها مئات الضحايا، وفي هذا السياق نوه رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام محمد جوادي بمجهودات الجيش الوطني الشعبي للقضاء نهائيا على الألغام الأرضية التي تسببت في هلاك حوالي 7500 شخصا.

وأوضح جوادي عشية اليوم العالمي للوقاية من مخاطر الألغام، أن الجيش الوطني الشعبي نجح من خلال شعاره "خلع لغم هو غرس حياة" في تطهير كامل البلاد من هذه الألغام التي كانت منتشرة بأغلب المناطق، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي اليوم 7500 ضحية من ضحايا الألغام منذ 1956 حتى 2017.